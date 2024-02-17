"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" без Ярмолюка и закрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

Украинец Егор Ярмолюк провел игру против "мерсисайдцев" на скамейке для запасных.

"Ливерпуль" одержал разгромную победу над "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка в выездном матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 1:4 .

В первом тайме фанаты увидели всего один гол. На 35-й минуте гостей вывел вперед Дарвин Нуньес, воспользовавшись передачей Диогу Жоты.

На старте второго тайма "мерсисайдцы" увеличили свое преимущество. На 55-й минуте точный удар нанес Алексис Макаллистер. Ассистировал аргентинцу Мохамед Салах, для которого это был первый матч после травмы. Египтянин еще перед перерывом заменил получившего повреждение Жоту.

На 68-й минуте Салах добавил к результативной передаче еще и забитый мяч, ассист отдал Коди Гакпо.

Для египетского форварда это 15-й гол в этом сезоне АПЛ. Он лишь на один мяч отстает от лидера бомбардирской гонки нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

На 75-й минуте "пчелы" сократили отставание в счете усилиями Айвена Тони. Однако последнее слово в этом поединке было за подопечными Юргена Клоппа – на 86-й минуте Гакпо забил после паса Луиса Диаса.

Ярмолюк попал в заявку "Брентфорда" на матч против "мерсисайдцев", но так и не вышел на поле со скамейки для запасных.

Обзор матча "Брентфорд" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Ливерпулю" (57 очков) укрепить свое лидерство в АПЛ. Команда Клоппа теперь на 5 баллов опережает "Манчестер Сити" и "Арсенал". В то же время "горожане" имеют два матча в запасе, "канониры" – один. "Брентфорд" (25 пунктов) остался на 14-й позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" 21 февраля примет "Лутон", а команда Ярмолюка днем ранее на выезде проведет перенесенный матч 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

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