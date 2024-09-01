"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" и догнал "Манчестер Сити" на вершине АПЛ (видео)

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:3 .

Гости могли выходить вперед уже на 7-й минуте встречи – мяч в сетку ворот МЮ отправил Трент Александер-Арнольд, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен из-за офсайда у Мохамеда Салаха.

На 35-й минуте "Ливерпуль" забил уже по правилам – Каземиро "обрезался" на своей половине поля, а Луис Диас ударом головой на дальней штанге замкнул подачу Салаха.

На 42-й минуте мерсисайдцы удвоили свое преимущество – Луис Диас отобрал мяч у Каземиро, а затем сам же точно пробил в одно касание, воспользовавшись пасом от Салаха.

После перерыва подопечные Арне Слота довели дело до разгрома. На 56-й минуте очередная ошибка "красных дьяволов" на собственной половине завершилась тем, что Доминик Собослай сделал передачу на Салаха, а тот пробил в правый угол.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Ливерпуля" это третья победа подряд на старте нового сезона АПЛ. Команда Слота с 9 очками поднялась на второе место в турнирной таблице и уступает лидирующему "Манчестер Сити" только по дополнительным показателям.

В следующем туре АПЛ, после международной паузы, "Ливерпуль" 14 сентября примет "Ноттингем", а "Манчестер Юнайтед" в тот же день на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

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