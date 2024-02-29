"Ливерпуль" разгромил соперника и вышел на "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии (видео)

"Мерсисайдцы" разобрались с "Саутгемптоном", а "красные дьяволы" дожали "Ноттингем".

"Ливерпуль" разбил "Саутгемптон" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 3:0 .

Несмотря на то, что мерсисайдский клуб играл не основным составом, трудностей в игре против "святых" не возникло. В конце первого тайма хозяев вывел вперед 18-летний валлийский хавбек Луи Кумас.

Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа закрепили свой успех. Дублем отличился 18-летний английский нападающий Джейден Деннс, забив 73-й и 88-й минутах.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон"

В 1/4 финала Кубка Англии "мерсисайдцы" сыграют против "Манчестер Юнайтед", который в 1/8 финала на выезде одолел "Ноттингем" ( 1:0 ) благодаря голу Каземиро на 89-й минуте.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" (2:1).

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