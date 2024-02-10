"Ливерпуль" разобрался с аутсайдером и вернулся на первое место в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" обыграл "Бернли" в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" завершился со счетом 3:1 .

В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте "мерсисайдцев" вывел вперед Диогу Жота, на что подопечные Венсана Компани перед перерывом ответили мячом, который забил Дара O'Ши.

Во втором тайме команда Юргена Клоппа доказала свое преимущество в классе. На 52-й минуте отличился Луис Диас, а на 79-й минуте итог игры подбил Дарвин Нуньес.

Обзор матча "Ливерпуль – "Бернли"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "красным" (54 очка) выйти на первое место в АПЛ. "Ливерпуль" на два балла опережает "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе. "Бернли" (13 пунктов) идет в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" 17 февраля на выезде сыграет против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка, а "Бернли" в тот же день примет "Арсенал" другого нашего соотечественника Александра Зинченко.

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