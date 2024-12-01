"Ливерпуль" разобрался с "Манчестер Сити" и продолжил доминировать на вершине АПЛ (видео)

Мерсисайдцы имеют 9 очков отрыва от ближайших преследователей в турнирной таблице.

"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Арне Слота забили в ворота действующего чемпиона Англии по голу в каждом из таймов. На 12-й минуте встречи счет открыл Коди Гакпо.

После перерыва "красные" удвоили свое преимущество в счете – на 78-й минуте поединка пенальти реализовал Мохамед Салах.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

После этой победы "Ливерпуль" (34 очка) продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Мерсисайдцы опережают ближайших преследователей в турнирной таблице – "Арсенал" и "Челси" – на 9 баллов.

"Манчестер Сити" (23 пункта) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии и опустился на пятую позицию.

В следующем туре АПЛ команда Слота на выезде сразится с "Ньюкаслом", а подопечные Хосепа Гвардиолы примут "Ноттингем". Оба матча состоятся в среду, 4 декабря.

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