"Ливерпуль" разобрался с "Манчестер Сити" и увеличил лидерский отрыв в АПЛ (видео)

Мерсисайдцы сделали еще один шаг к завоеванию чемпионского титула.

"Ливерпуль" на выезде победил "Манчестер Сити" в центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 0:2 .

Оба гола мерсисайдский клуб забил в первом тайме. На 14-й минуте счет во встрече открыл Мохамед Салах – египетский форвард отличился своим уже 25-м мячом в нынешнем розыгрыше АПЛ и уверенно лидирует в бомбардирской гонке. Ассистировал ему Доминик Собослай.

На 37-й минуте Салах и Собослай поменялись ролями – египтянин отдал результативную передачу, которую венгерский полузащитник конвертировал во взятие ворот.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

После этой победы "Ливерпуль" (64 очка) продолжает лидировать в АПЛ – команда Арне Слота увеличила отрыв от ближайшего преследователя "Арсенала" до 11 баллов, "канониры" имеют матч в запасе.

"Манчестер Сити" остался на четвертой позиции, имея в своем активе 44 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают "Ньюкасл" по дополнительным показателям.

В следующем туре АПЛ мерсисайдцы примут "Ньюкасл", а "горожане" приедут в гости к "Тоттенхэму". Оба поединка состоятся в среду, 26 февраля.

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