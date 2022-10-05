"Ливерпуль" разобрался с "Рейнджерс" в Лиге чемпионов, "Наполи" в матче с семью голами разгромил "Аякс"

Во вторник, 4 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Ливерпулем" с "Рейнджерс" и "Аякса" с "Наполи".

"Ливерпуль" победил мадридский "Рейнджерс" в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 2:0 .

На 7 минуте открыл счет Трент Александер-Арнольд, а после перерыва Мохамед Салах удвоил преимущество "мерсисайдцев" реализовав пенальты.

В другом матче группы А "Наполи" на выезде уничтожил "Аякс" – 1:6 .

Счет матча открыли хозяева на 9-й минуте – забил Мохаммед Кудус. Дальше "Аяксу" больше не везло, а гости один за другим поражали ворота соперников. В составе "Наполи" отличились Джакомо Распадори, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелинский, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне.

Матч нидерландцы доигрывали вдесятером после удаления из поля Душана Тадича. Но это произошло уже по результату 1:5, поэтому на развитие события в поединке никак не отразилось.

"Наполи" возглавляет квартет А, опережая "Ливерпуль" на три очка. "Аякс" с тремя баллами третий. "Рейнджерс" не набрал ни одного балла и замыкает турнирную таблицу.

Читайте также:

Без Яремчука, но с Соболем: "Брюгге" сенсационно одолел "Атлетико" в Лиге чемпионов

VAR сыграл в пользу "нерадзурри": "Барселона" досадно уступила "Интеру" в ЛЧ

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа