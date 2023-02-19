Ливерпуль – Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Прошлогодние финалисты турнира встретятся уже в первом раунде плей-офф.

Во вторник, 21 февраля, "Ливерпуль" и мадридский "Реал" сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами будет сыгран в среду, 15 марта, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В последний раз клубы встречались между собой в мае прошлого года в финале Лиги чемпионов-2021/22. Решающий поединок за трофей выиграл "Королевский клуб" – 0:1.

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал

На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Реал

По мнению букмекеров, незначительным фаворитом предстоящего поединка является английский клуб. На победу "мерсисайдцев" принимаются ставки с коэффициентом 2,37. Ничья – 3,70. Выигрыш испанского коллектива – 2,99.

А вот фаворитом двухматчевого противостояния букмекерские конторы считают уже мадридцев. На выход "Реала" в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,75. Проход "Ливерпуля" в следующую стадию плей-офф – 2,17.

Читайте также:

"Брюгге" без Яремчука не справился с "Бенфикой" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Мудрик не спас: "Челси" уступил "Боруссии" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Отмененный гол и удаление: "Бавария" обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)