Ливерпуль - Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

Ливерпуль - Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

В субботу, 28 мая, состоится финальный матч главного клубного еврокубка - Лиги чемпионов.

В решающем поединке турнира встретятся английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Битву за трофей будет принимать Париж. Команды сыграют на арене "Стад де Франс", вмещающей более 80 тысяч болельщиков. Финальный поединок был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Главный арбитр финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" француз Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

На пути в финал английский клуб занял первое место в группе с "Атлетико", "Порту" и "Миланом". А в плей-офф команда Юргена Клоппа выбила "Интер" (0:2, 1:0), "Бенфику" (1:3, 3:3) и "Вильярреал" (2:0, 3:2).

Испанский коллектив также стал победителем своего квартета, где соперниками "сливочных" были "Интер", "Шериф" и донецкий "Шахтер". В плей-офф подопечные Карло Анчелотти оказались сильнее ПСЖ (1:0, 1:3), "Челси" (1:3, 3:2) и "Манчестер Сити" (4:3, 1:3).

Где смотреть матч Ливерпуль - Реал Мадрид

На территории Украины финальный поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будут транслировать видеосервисы MEGOGO и Volia TV. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Реал Мадрид

Фаворитом финального противостояния букмекеры называют мерсисайдский клуб. На победу "красных" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья - 3,70. Успех "сливочных" по итогам 90 минут игры оценен коэффициентом 3,55.

На то, что команда Клоппа станет победителем Лиги чемпионов, принимаются ставки с коэффициентом 1,59. Триумф "Королевского клуба" - 2,42.

Напомним, ранее состоялся финал второго по престижности еврокубка - Лиги Европы. Обладателем трофея стал немецкий "Айнтрахт" - франкфуртцы в серии пенальти одолели шотландский "Рейнджерс".

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