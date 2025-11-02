Ливерпуль – Реал Мадрид: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Ливерпуль" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Во вторник, 4 ноября, "Ливерпуль" примет мадридский "Реал" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Ливерпуль" (6 очков) занимает десятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. Подопечные Арне Слота стартовали победой над "Атлетико" (3:2), а затем уступили "Галатасараю" (0:1) и разгромили "Айнтрахт" (5:1).

"Реал" (9 баллов) идет на пятой позиции в таблице ЛЧ. Команда Хаби Алонсо победила "Марсель" (2:1), "Кайрат" (5:0) и "Ювентус" (1:0).

Отметим, что в составе "Реала" выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который в этом сезоне еще не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал Мадрид

В Украине поединок "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

Совсем незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Реал". На победу "сливочных" можно поставить с коэффициентом 2,51. Ничья – 3,98. Выигрыш "Ливерпуля" – 2,58.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.