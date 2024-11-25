Ливерпуль – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, "Ливерпуль" примет мадридский "Реал" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров мерсисайдцы с 12 очками единолично лидируют в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Команда Арне Слота победила "Милан" (3:1), "Болонью" (2:0), "РБ Лейпциг" (1:0) и "Байер" (4:0).

"Сливочные" с 6 баллами занимают 18-е место турнирной таблицы ЛЧ. Действующий триумфатор самого престижного еврокубка обыграл "Штутгарт" (3:1), уступил "Лиллю" (0:1), разбил дортмундскую "Боруссию" (5:2) и проиграл "Милану" (1:3).

Отметим, что украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин, вероятнее всего, останется на скамейке для запасных. Основной вратарь "Реала" бельгиец Тибо Куртуа успел восстановиться после травмы и 24 ноября уже сыграл в матче Ла Лиги против "Леганеса", в котором мадридский клуб одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал Мадрид

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Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу "красных" принимаются ставки с коэффициентом 1,91. Ничья – 3,85. Выигрыш команды Карло Анчелотти – 4,05.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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