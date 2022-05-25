Ливерпуль - Реал Мадрид: история противостояния команд, ретроспектива киевского финала Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, английский "Ливерпуль" и испанский "Реал" Мадрид сойдутся в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22. ТСН Проспорт вспоминает предыдущие встречи "красных" и "сливочных", в частности, памятный финал ЛЧ 2018 года в Киеве.

История противостояния "Ливерпуля" и "Реала" богата невероятно интересными поединками, которые навсегда останутся украшением мирового футбола. Оно и не удивительно, ведь в Париже встретятся одни из самых титулованных команд в истории Лиги чемпионов (ранее - Кубка европейских чемпионов).

Именно "Реал" становился победителем турнира наибольшее количество раз - 13. "Мерсисайдцы" поднимали над головой "ушастого" шесть раз - ровно столько же, сколько это делала "Бавария" и на один меньше "Милана".

"Красные" победили в 6 из 9 финалов Лиги чемпионов (Кубка чемпионов). Мадридский клуб выиграл семь последних финалов, в которых участвовал. Его общая статистика в финалах насчитывает 13 побед и три поражения.

В последний раз "Реал" выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда в киевском финале команда Зинедина Зидана одолела как раз "Ливерпуль", завоевав третий подряд трофей самого престижного еврокубка.

А уже в следующем сезоне команда Юргена Клоппа снова вышла в финал турнира, но в этот раз уже не осталась без трофея - на "Ванда Метрополитано" в Мадриде был обыгран лондонский "Тоттенхэм".

Что касается нынешних наставников команда, то Карло Анчелотти - первый тренер, который примет участие в пяти финалах Лиги чемпионов. Итальянец может стать первым тренером, который возьмет со своими командами четыре Кубка чемпионов (в 2003 и 2007 году он брал трофей с "Миланом", а в сезоне-2013/14 триумфовал с "Реалом" - подопечные Анчелотти драматично обыграли "Атлетико").

Юрген Клопп может похвастаться только одним Кубком чемпионов - в 2019 году "Ливерпуль" разобрался в финале со "шпорами". Остальные два финала ЛЧ немецкий специалист проиграл - "Реалу" во главе "мерсисайдцев" и "Баварии", работая с дортмундской "Боруссией".

"Ливерпуль" и "Реал" в третий раз встретятся в финале Лиги чемпионов (Кубка чемпионов).

В финальном матче 1981 года на парижском "Парк-де-Пренс" мерсисайдский клуб под руководством легендарного Боба Пейсли победил "Реал" со счетом 1:0. Единственный гол в ворота команды Вуядина Бошкова за девять минут до конца забил Алан Кеннеди. Тогда "Ливерпуль" стал трехкратным обладателем Кубка чемпионов - всего за пять лет "красные" сумели завоевать трофей трижды.

В следующий раз "Реал" и "Ливерпуль" встречались в финале Лиги чемпионов спустя 37 лет. "Сливочным" удалось взять реванш у "мерсисайдцев" по итогам яркого поединка, который принимал киевский НСК "Олимпийский" - 3:1.

Фото: Associated Press

Тысячи испанских и английских болельщиков заполонили столицу Украины, чтобы поддержать любимую команду в решающем сражении турнира.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

фанаты реала / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Киев гостеприимно принимал ярых поклонников футбола, жители столицы предлагали бесплатно поселиться в их домах иностранцам, приехавшим на финал Лиги чемпионов. О том, как фанатов из Дании ошеломило украинское гостеприимство, мы писали в эксклюзивном материале.

Перед игрой 26 мая на "Олимпийском" отгремела фантастическая церемония открытия финала Лиги чемпионов. На главной арене Украины "зажигала" известная британская певица Дуа Липа, исполнившая один из самых известных хитов New Rules.

Фото: Associated Press

Также НСК "Олимпийский" услышал знаменитый гимн фанатов "Ливерпуля". Перед стартовым свистком болельщики "красных" безумно спели "You'll never walk alone".

Фото: Associated Press

YNWA rings out from the #LFC end pic.twitter.com/oKp6uhUnkX — This Is Anfield (@thisisanfield) 26 мая 2018

Сам матч точно оправдал ожидания нейтральных болельщиков, а фанатов обеих команд буквально довел до слез - одни плакали от горя, а другие от невыразимой радости.

Первый тайм встречи прошел без голов, а больше запомнился травмами у игроков. Сначала "Ливерпуль" потерял свою главную звезду Мохамеда Салаха - египтянин травмировал плечо в единоборстве с капитаном мадридцев Серхио Рамосом. А уже через несколько минут со слезами на глазах вынужден был покинуть поле защитник "сливочных" Дани Карвахаль.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Все самое интересное развернулось на поле после перерыва. На 51-й минуте голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус допустил просто сумасшедшую ошибку - немец рукой пытался ввести мяч в игру, однако попал в ногу Кариму Бензема, после чего "круглый" отлетел в ворота - 1:0.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"Мерсисайдцы" смогли отыграться достаточно быстро. На 55-й минуте Садио Мане переправил мяч в сетку после того, как Деян Ловрен выиграл верховую борьбу у Рамоса.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А потом настало звездное время Гарета Байла, которого Зидан решил выпустить на замену. На 64-й минуте валлиец в эффектном прыжке через себя дальним ударом вывел мадридцев вперед.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"Ливерпуль" был близок к тому, чтобы второй раз за матч сравнять счет, но удар низом от Мане приняла на себя штанга.

А за семь минут до истечения основного времени Бэйл оформил дубль. И снова не обошлось без грубой ошибки кипера "красных" - нападающий "Реала" пробил издали, а Кариус комично не смог зафиксировать в руках мяч, летевший по центру ворот - 3:1.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Таким образом, "Реал" завоевал третий трофей Лиги чемпионов подряд. До этого ни одному клубу не удавалось выиграть турнир хотя бы дважды подряд.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А тогдашний лидер мадридцев Криштиану Роналду завладел "ушастым" уже в пятый раз, что улыбчиво демонстрировал на камеру. Кроме четырех побед с "Реалом", он однажды добывал трофей с "Манчестер Юнайтед".

Фото: Associated Press

Невероятно, но "Реал" никогда не проигрывал в финалах именно Лиги чемпионов. После того, как в 1992 году состоялся ребрендинг турнира, "сливочные" выиграли все семь своих финалов.

Всего "Реал" и "Ливерпуль" восемь раз сталкивались между собой в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов). У мадридцев четыре победы, у "мерсисайдцев" - три. Разница забитых и пропущенных мячей - 10:8 в пользу испанского клуба.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" и "Реал" встретились в четвертьфинале ЛЧ. Победителем из этого противостояния вышел "Королевский клуб". Мадридцы дома выиграли со счетом 3:1, после чего команды расписали нулевую ничью на "Энфилде".

Ливерпуль - Реал Мадрид: статистика личных встреч

1981 год, финал ЛЧ: Ливерпуль - Реал Мадрид - 1:0

2009 год, 1/8 финала ЛЧ: Реал Мадрид - Ливерпуль - 0:1

2009 год, 1/8 финала ЛЧ: Ливерпуль - Реал Мадрид - 4:0

2014 год, групповой этап: Ливерпуль - Реал Мадрид - 0:3

2014 год, групповой этап: Реал Мадрид - Ливерпуль - 1:0

2018 год, финал ЛЧ: Реал Мадрид - Ливерпуль - 3:1

2021 год, 1/4 финала ЛЧ: Реал Мадрид - Ливерпуль - 3:1

2021 год, 1/4 финала ЛЧ: Ливерпуль - Реал Мадрид - 0:0

Уже совсем скоро "Ливерпуль" и "Реал" напишут новую страницу в истории очных встреч. Соперники будут определять, кто является самым сильным клубом Европы на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

С каждым днем Вооруженные силы Украины и весь украинский народ приближает нашу победу над агрессором. А после нее, без сомнения, украинские стадионы еще не раз будут принимать финал Лиги чемпионов и другие грандиозные спортивные события.

Фото: Associated Press

Читайте также:

Ливерпуль - Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

Отсылка к войне в Украине: УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов (фото)

Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом - Лунин