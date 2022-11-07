"Ливерпуль" – "Реал", ПСЖ – "Бавария": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В плей-офф самого престижного футбольного еврокубка примут участие 16 команд.

Во время процедуры жеребьевки они были разделены на две корзины: победители групп получили статус сеяных, а обладатели вторых мест – несеяных. За путевки в четвертьфинал сеяные и несеяные клубы сразятся между собой.

Добавим, что на стадии 1/8 финала не могут встретиться команды из одной страны или выступавшие в одной группе.

Напомним, Украину на групповом этапе Лиги чемпионов представлял "Шахтер". Донецкий клуб занял третье место в квартете с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком", поэтому весной "горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания)

"Милан" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) – "Порту" (Португалия)

ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14/15 и 21/22 февраля, ответные поединки – 7/8/ и 14/15 марта.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

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