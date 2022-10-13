"Ливерпуль" с рекордным хет-триком Салаха уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов

В среду, 12 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 шотландский "Рейнджерс" принимал "Ливерпуль".

"Ливерпуль" на выезде уничтожил "Рейнджерс" в матче 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 7:1 .

В середине первого тайма команды обменялись голами Скотта Арфилда и Роберто Фирмино.

После перерыва "мерсисайдцы" уничтожили соперника шестью голами: дубль Фирмино, гол Дарвина Нуньеса, хет-трик Мохамеда Салаха и гол Гарви Эллиотта.

Отметим, что Салах забил три гола за шесть минут. Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

В другом матче группы A "Наполи" одолел дома "Аякс" — 4:2 .

Счет матча открыл на 4-й минуте Ирвинг Лосано. В середине тайма Джакомо Распадори удвоил преимущество неаполитанцев.

После перерыва Дэви Классен сократил отставание гостей в счете, на что Хвич Кварацхелия ответил реализованным пенальти. На 83-й минуте Стивен Бергвейн вернул интригу, однако семь минут спустя Виктор Осимхен установил окончательный счет встречи.

"Ливерпуль" занимает второе место в группе А, уступая трем очкам "Наполи", который уже гарантировал себе выход в плей-офф. "Аякс" имеет три очка и находится на третьем месте. "Рейнджерс" с нулем остался на дне.

Матчи 5-го тура состоятся 26 октября: "Аякс" – "Ливерпуль", "Наполи" – "Рейнджерс".

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