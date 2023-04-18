"Ливерпуль" с шестью голами одержал сокрушительную победу в АПЛ – Салах побил необычный рекорд (видео)

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лидс" в заключительном матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:6 .

В первом тайме "красные" дважды поразили ворота соперника. На 35-й минуте счет в поединке открыл Коди Гакпо, а через четыре минуты Мохамед Салах его удвоил.

В начале второй половины встречи "павлины" сократили отставание усилиями Луиса Синистерры, однако после этого "Ливерпуль" ответил своими 4 голами.

Дубль оформил Диогу Жота. Еще по голу забили Салах и Дарвин Нуньес. Мог египтянин и делать хет-трик, но один из его голов был отменен после видеоповтора из-за офсайда.

Обзор матча

Интересно, что в этом матче Мохамед записал на свой счет очередное бомбардирское достижение. Голы в ворота "Лидса" стали для 30-летнего египтянина 106-м и 107-м в рамках АПЛ, забитыми левой ногой.

Это новый рекорд Премьер-лиги. Предыдущее достижение принадлежало легенде "Ливерпуля" Робби Фаулеру, отличившемуся 105 голами левой ногой в играх АПЛ. Третьим по этому показателю идет экс-форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси (94 гола).

Mohamed Salah был ныне брошен более левых футов (106) не один другой игрок в историю премиум-лага, overtaking Robbie Fowler. ✨ pic.twitter.com/U9yrf0TOPV — Squawka (@Squawka) 17 апреля 2023

После победы "Ливерпуль" (47 очков) остался на восьмом месте в АПЛ. "Лидс" (29 баллов) идет на 16-й позиции.

В следующем туре "мерсисайдцы" 22 апреля примут "Ноттингем". В этот же день "Лидс" на выезде сыграет с "Фулхэмом".

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