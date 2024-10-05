"Ливерпуль" с травмой основного вратаря непростой победой закрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" на выезде одолел "Кристал Пэлас" в стартовом матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 0:1 .

Победу мерсисайдцам принес гол Диогу Жоты на 9-й минуте встречи – португальский нападающий во вратарской замкнул прострел Коди Гакпо.

Следует отметить, что во втором тайме "красные" остались без основного вратаря – бразилец Алиссон травмировался и его на 79-й минуте заменил чешский голкипер Витезслав Ярош.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ливерпуль" с 18 очками закрепился на первом месте в АПЛ. Подопечные Арне Слота на 4 балла опережают "Манчестер Сити" и "Арсенал", которые сыграли на один матч меньше. "Кристал Пэлас" идет в зоне вылета на 18-й позиции, имея в своем активе только три зачетных пункта.

В матчах восьмого тура АПЛ, которые состоятся после международной паузы, "Ливерпуль" 20 октября примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, а команда Оливера Гласнера днем позже на выезде сыграет против "Ноттингема".

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