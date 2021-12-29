"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Лестеру" и еще больше отпустил "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Лестеру" и еще больше отпустил "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Лисицы" взяли реванш за недавнее поражение.

"Ливерпуль" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги неожиданно потерпел поражение на выезде от "Лестер Сити" со счетом 0:1 .

Команда Юргена Клоппа имела отличный шанс выйти вперед уже на 16-й минуте , однако Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Как следствие, за эту упущенную возможность игроки "красных" поплатились на 59 минуте — Адемола Лукман из пределов штрафной, протиснув оппонента, пробил точно в ближний угол бразильского голкипера Алиссона Беккера.

После финального свистка выяснилось, что именно мяч Лукмана решил судьбу противостояния, принесший "Лестеру" три балла.

Вашему вниманию видеообзор этой игры.

После этой победы "Лестер" набрал 25 очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы;

"Ливерпуль", в свою очередь, остался с 41 пунктом на втором месте. Эта неудача привела к тому, что "мерсисайдцы" еще больше отпустили от себя лидера АПЛ – "Манчестер Сити". Коллектив украинца Александра Зинченко имеет в своем активе 47 баллов;

В следующем, 21-м туре, "Лестер" примет дома аутсайдера "Норвич Сити" (1 января), а "Ливерпуль" на следующий день сыграет на выезде из "Челси", имеющего аналогичное количество баллов с "красными".

Примечательно, что шесть дней назад "Лестер Сити" и "Ливерпуль" встречались в рамках 1/4 финала Кубка Лиги. Имея преимущество в два гола, "лисы" умудрились пропустить дважды и, как следствие, игра перешла в серию пенальти, где победу добыли игроки "Ливерпуля" (3:3, по пен. 5:4). Таким образом, победа "Лестера" над коллективом Клоппа в АПЛ стала своеобразным реваншем за неудачу в Кубке Лиги.