"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Лестеру" и еще больше отпустил "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Лисицы" взяли реванш за недавнее поражение.
"Ливерпуль" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги неожиданно потерпел поражение на выезде от "Лестер Сити" со счетом 0:1.
Команда Юргена Клоппа имела отличный шанс выйти вперед уже на 16-й минуте, однако Мохамед Салах не реализовал пенальти.
Как следствие, за эту упущенную возможность игроки "красных" поплатились на 59 минуте — Адемола Лукман из пределов штрафной, протиснув оппонента, пробил точно в ближний угол бразильского голкипера Алиссона Беккера.
После финального свистка выяснилось, что именно мяч Лукмана решил судьбу противостояния, принесший "Лестеру" три балла.
Вашему вниманию видеообзор этой игры.
- После этой победы "Лестер" набрал 25 очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы;
- "Ливерпуль", в свою очередь, остался с 41 пунктом на втором месте. Эта неудача привела к тому, что "мерсисайдцы" еще больше отпустили от себя лидера АПЛ – "Манчестер Сити". Коллектив украинца Александра Зинченко имеет в своем активе 47 баллов;
- В следующем, 21-м туре, "Лестер" примет дома аутсайдера "Норвич Сити" (1 января), а "Ливерпуль" на следующий день сыграет на выезде из "Челси", имеющего аналогичное количество баллов с "красными".
Примечательно, что шесть дней назад "Лестер Сити" и "Ливерпуль" встречались в рамках 1/4 финала Кубка Лиги. Имея преимущество в два гола, "лисы" умудрились пропустить дважды и, как следствие, игра перешла в серию пенальти, где победу добыли игроки "Ливерпуля" (3:3, по пен. 5:4). Таким образом, победа "Лестера" над коллективом Клоппа в АПЛ стала своеобразным реваншем за неудачу в Кубке Лиги.