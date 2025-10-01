"Ливерпуль" сенсационно потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов

"Галатасарай" – "Ливерпуль" / © Associated Press

Английский "Ливерпуль" на выезде сенсационно уступил турецкому "Галатасараю" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок в Стамбуле завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече на 16-й минуте с пенальти забил нигерийский форвард Виктор Осимхен.

Кроме поражения, мерсисайдцы остались без двух своих важных игроков – по ходу матча травмировались вратарь Алиссон Беккер и нападающий Уго Экитике.

Отметим, что в первом туре самого престижного еврокубка "Ливерпуль" победил мадридский "Атлетико" (3:2), а "Галатасарай" разгромно проиграл немецкому "Айнтрахту" (1:5).

В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Арне Слота в гостях сразятся с "Айнтрахтом", а турецкий клуб примет норвежский "Буде-Глимт". Оба поединка состоятся 22 октября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.