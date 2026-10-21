"Ливерпуль" совершил яркий камбэк и одолел "Вильярреал" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" / © Associated Press

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"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" в домашнем матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:3.

"Желтая субмарина" открыла счет уже на 4-й минуте встречи — Жорж Микаутадзе воспользовался грубой ошибкой обороны хозяев. А на 29-й минуте Серхио Кардона удвоил преимущество гостей.

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Впрочем, еще до перерыва мерсисайдцы смогли отыграться. Сначала на 36-й минуте Алексис Макаллистер забил после подачи углового, а в компенсированное время отличился Рональд Араухо.

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После перерыва подопечные Андони Ираолы забили еще дважды. На 65-й минуте Макаллистер оформил дубль, а уже через три минуты Флориан Вирц закрепил преимущество "красных".

На 85-й минуте испанский клуб сократил отставание благодаря голу, который забил Тани Олувасейи. Однако это не помешало английской команде удержать победу.

"Ливерпуль" с 9 очками после трех туров занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Вильярреал" имеет 3 балла и находится на 19-й позиции.

В следующем туре самого престижного еврокубка "Ливерпуль" 4 ноября в гостях сыграет с турецким "Фенербахче", а "Вильярреал" днем ранее примет французский ПСЖ.

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Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным одержал победу над "Барселоной" в безумном матче Лиги чемпионов.

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