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"Ливерпуль" совершил яркий камбэк и одолел "Вильярреал" в Лиге чемпионов
Мерсисайдцы проигрывали 0:2, но сумели переломить ход встречи.
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" в домашнем матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:3.
"Желтая субмарина" открыла счет уже на 4-й минуте встречи — Жорж Микаутадзе воспользовался грубой ошибкой обороны хозяев. А на 29-й минуте Серхио Кардона удвоил преимущество гостей.
Впрочем, еще до перерыва мерсисайдцы смогли отыграться. Сначала на 36-й минуте Алексис Макаллистер забил после подачи углового, а в компенсированное время отличился Рональд Араухо.
После перерыва подопечные Андони Ираолы забили еще дважды. На 65-й минуте Макаллистер оформил дубль, а уже через три минуты Флориан Вирц закрепил преимущество "красных".
На 85-й минуте испанский клуб сократил отставание благодаря голу, который забил Тани Олувасейи. Однако это не помешало английской команде удержать победу.
"Ливерпуль" с 9 очками после трех туров занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Вильярреал" имеет 3 балла и находится на 19-й позиции.
В следующем туре самого престижного еврокубка "Ливерпуль" 4 ноября в гостях сыграет с турецким "Фенербахче", а "Вильярреал" днем ранее примет французский ПСЖ.
Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным одержал победу над "Барселоной" в безумном матче Лиги чемпионов.