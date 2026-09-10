"Ливерпуль" стартовал в Лиге чемпионов с волевой победы над "Атлетико"

Доминик Собослай / © Associated Press

Реклама

"Ливерпуль" одержал волевую победу над мадридским "Атлетико" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1 .

Испанский клуб открыл счет на 17-й минуте встречи — Маркос Льоренте нанес точный удар после передачи Хулиана Альвареса.

Реклама

Перед перерывом мерсисайдцы отыгрались — на 40-й минуте забил Доминик Собослай, которому ассистировал Рональд Араухо.

Реклама

Во втором тайме подопечные Андони Ираолы вырвали победу — решающий гол для английского клуба на 50-й минуте забил Алексис Макаллистер, который воспользовался пасом от Александера Исаака.

Во втором туре Лиги чемпионов "красные" 14 октября в гостях встретятся с австрийским ЛАСКом, а команда Диего Симеоне днем ранее примет "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне мерсисайдцы вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив будущему победителю турнира ПСЖ с общим счетом 0:4 по сумме двух матчей. "Матрацники" дошли до полуфинала самого престижного еврокубка, где уступили лондонскому "Арсеналу" с общим счетом 1:2 по итогам двух встреч.

В чемпионате Англии мерсисайдский клуб сейчас занимает шестое место, имея 5 очков после трех туров — в последнем матче "Ливерпуль" обыграл "Ипсвич" (2:0).

Реклама

"Атлетико" находится на шестой позиции в чемпионате Испании, набрав 7 очков за четыре тура — в последнем поединке мадридцы разгромно проиграли "Атлетику" Бильбао (0:3).

Ранее сообщалось, что "Арсенал" вырвал победу над "Наполи" в стартовом туре Лиги чемпионов.

Новости партнеров