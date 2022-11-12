"Ливерпуль" убедительно обыграл аутсайдера АПЛ, "Тоттенхэм" вырвал победу в безумной "перестрелке"

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома обыграл "Саутгемптон" (3:1), а "Тоттенхэм" на собственной арене в зрелищном матче одолел "Лидс" ( 4:3 ).

Команда Юргена Клоппа обыграла "святых" благодаря дублю Дарвина Нуньеса и голу Роберто Фирмино. Гости смогли ответить только одним забитым мячом, автором которого стал Че Адамс.

"Ливерпуль" с 22 очками поднялся на шестое место в АПЛ. "Саутгемптон" остался с 12 баллами на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре АПЛ, который состоится уже после чемпионата мира в Катаре, "красные" 26 декабря на выезде сыграют с "Астон Виллой", а "святые" примут "Брайтон".

В параллельном матче "Тоттенхэм" и "Лидс" выдали настоящий триллер. В первом тайме гости забили дважды – отличились Крисенсио Саммервилл и Родриго, на что "шпоры" ответили мячом Харри Кейна.

В начале второй половины встречи счет сравнял Бен Дэвис, но на 76-й минуте Родриго снова вывел "Лидс" вперед.

Однако команда Антонио Конте сумела совершить камбэк. Родриго Бентанкур на 81-й минуте восстановил статус-кво, а уже через две минуты забил победный мяч.

Завершали поединок гости в меньшинстве. За три минуты до конца основного времени американский защитник "Лидса" Тайлер Адамс получил вторую желтую карточку.

Благодаря этому успеху "Тоттенхэм" набрал 29 очков и вышел на третье место в АПЛ. "Лидс" с 15 баллами располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "шпоры" 26 декабря приедут в гости к "Брентфорду", а "павлины" 28 декабря будут принимать "Манчестер Сити".

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