"Ливерпуль" установил уникальный рекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов

Еще одно достижение, которое можно только повторить.

В рамках финального шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде победил "Милан".

Для английской команды эта победа стала шестой из шести возможных на этой стадии турнира.

По информации Opta Sports, подобное ранее не удавалось ни одному представителю английской Премьер-лиги.

Отметим, что этим показателем этого сезона может похвастаться "Аякс". Также выиграть всем матчи квартета может "Бавария", если в шестом туре преодолеет "Барселону".

За эти шесть поединков команда Юргена Клоппа забила 17 голов (почти три гола в среднем), пропустив всего шесть раз (по одному голу за матч).

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