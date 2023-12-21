"Ливерпуль" устроил голевую феерию и вышел в полуфинал Кубка английской лиги (видео)

"Ливерпуль" разбил "Вест Хэм" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 5:1 .

За первый тайм встречи болельщики увидели только один забитый мяч – на 28-й минуте "красных" вывел вперед Доминик Собослай.

Однако после перерыва команда Юргена Клоппа не оставила сопернику никаких шансов. На 56-й минуте Кертис Джонс удвоил преимущество "мерсисайдцев", а еще через 15 минут Коди Гакпо сделал счет разгромным.

На 77-й минуте Джеррод Боуэн отквитал один мяч, подарив "молотобойцам" небольшую надежду на камбэк.

Однако "Ливерпуль" не думал терять контроль над игрой и еще дважды расписался в воротах лондонского клуба. На 82-й минуте забил Мохамед Салах, а две минуты спустя Кертис Джонс поставил точку в матче, оформив дубль.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм"

Таким образом, подопечные Клоппа вышли в полуфинал турнира, где по итогам жеребьевки сойдутся с "Фулхэмом" – в четвертьфинале "дачники" в серии пенальти выбили "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

Другой финалист Кубка лиги определится в противостоянии между "Челси украинского вингера Михаила Мудрика и "Мидлсбро", который выступает в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе Англии – прим.).

Отметим, что полуфиналы Кубка лиги пройдут в формате двухматчевых противостояний. Первые матчи запланированы 9 и 10 января, ответные поединки – 16 и 17 января.

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