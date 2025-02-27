"Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" и увеличил свой отрыв на вершине АПЛ (видео)

Мерсисайдцы стали еще ближе к завоеванию чемпионского титула.

"Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Арне Слота забили по голу в каждом из таймов. На 11-й минуте счет в игре открыл Доминик Собослай после передачи Луиса Диаса.

А на 63-й минуте поединка преимущество "красных" удвоил Алексис Макаллистер, которому ассистировал Мохамед Салах.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Ньюкасл"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ливерпуль" (67 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Мерсисайдцы увеличили отрыв от ближайшего преследователя "Арсенала", который имеет матч в запасе, до 13 баллов. "Ньюкасл" (44 пункта) находится на шестой позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" 8 марта примет "Саутгемптон", а "Ньюкасл" 10 марта на выезде встретится с "Вест Хэмом".

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