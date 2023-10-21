"Ливерпуль" в большинстве одолел "Эвертон" с Миколенко и поднялся на вершину АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в стартовом матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" закончился со счетом 2:0 .

Больше тайма "ириски" были вынуждены играть в меньшинстве, поскольку на 37-й минуте встречи был удален с поля Эшли Янг. 38-летний защитник "Эвертона" заработал две желтые карточки, оба раза сфолив против Луиса Диаса.

Долгое время команде Юргена Клоппа не удавалось воспользоваться численным преимуществом, однако ближе к концу второго тайма хозяева таки сумели распечатать ворота соперника – на 75-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти.

Второй мяч "Ливерпуль" забил уже в компенсированное время. На 90+7-й минуте Салах в быстрой контратаке оформил дубль после передачи Дарвина Нуньеса.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле 88 минут, затем его заменил португальский нападающий Юссеф Шермити.

После этого матча "Ливерпуль" (20 очков) вышел на первое место в АПЛ, обойдя "Тоттенхэм" и "Арсенал" по дополнительным показателям. "Эвертон" (7 баллов) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "красные" примут "Ноттингем", а команда Шона Дайча на выезде сыграет против "Вест Хэма". Оба матча состоятся 29 октября.

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