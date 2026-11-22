"Ливерпуль" / © Associated Press

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"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:0.

Уже на 8-й минуте встречи "красные дьяволы" остались в меньшинстве — прямую красную карточку заработал защитник Лени Йоро.

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Мерсисайдцы быстро воспользовались численным преимуществом: на 10-й минуте счет в игре открыл Доминик Собослай, а еще через три минуты Флориан Вирц увеличил преимущество хозяев.

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Во втором тайме подопечные Андони Ираолы довели дело до разгрома. На 66-й минуте отличился Рио Нгумоха, а на 82-й минуте окончательный счет установил Виктор Муньос.

Этот матч стал дебютным для Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

После победы "Ливерпуль" (21 очко) поднялся на четвертую позицию в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (8 баллов) остался на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" 29 ноября в мерсисайдском дерби сразится с "Эвертоном", а "Манчестер Юнайтед" днем ранее примет "Брентфорд".

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