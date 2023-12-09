"Ливерпуль" в большинстве совершил камбэк и возглавил турнирную таблицу АПЛ (видео)

"Красные" сумели отыграться и вырвать победу после того, как соперник остался в меньшинстве.

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без голов. После перерыва хозяевам поля удалось выйти вперед. На 57-й минуте пенальти реализовал Жан-Филипп Матета.

На 75-й минуте "Кристал Пэлас" остался в меньшинстве – Джордан Айю получил вторую желтую карточку и был удален.

Подопечные Юргена Клоппа быстро воспользовались численным преимуществом. Уже на 76-й минуте Мохамед Салах забил гол не без помощи рикошета от игрока соперника.

А на 90+1-й минуте мерсисайдский клуб вырвал победу. Харви Эллиотт нанес результативный удар после передачи Салаха.

Могли "красные" забить и третий мяч в ворота "орлов", но на 90+4-й минуте арбитр отменил гол Луиса Диаса из-за офсайда.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Ливерпуль" (37 очков) поднялся на первое место в АПЛ, отодвинув "Арсенал" украинца Александра Зинченко (36 баллов) на вторую строчку. Правда, "канониры" имеют матч в запасе – 9 декабря подопечные Микеля Артеты в гостях сыграют с "Астон Виллой".

"Кристал Пэлас" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 16 зачетных пунктов.

В следующем туре АПЛ команда Клоппа 17 декабря примет "Манчестер Юнайтед". Днем ранее подопечные Роя Ходжсона на выезде встретятся с "Манчестер Сити".

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