"Ливерпуль" в экстра-таймах одолел "Челси" с Мудриком и завоевал Кубок английской лиги (видео)

"Ливерпуль" победил "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в финальном матче Кубка английской лиги. Основное время поединка на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 0:0, а в экстра-таймах "красные" вырвали победу – 0:1.

В первом тайме "пенсионеры" были очень близки к тому, чтобы выйти вперед. На 33-й минуте Рахим Стерлинг поразил ворота "мерсисайдцев" после передачи Николаса Джексона, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за офсайда.

После перерыва уже команда Юргена Клоппа оказалась в аналогичном положении. На 60-й минуте Вирджил Ван Дейк ударом головой замкнул подачу Эндрю Робертсона с левого фланга. Однако, просмотрев видеоповтор, рефери отменил гол из-за того, что влиявший на эпизод Ватару Эндо находился в положении вне игры.

Отметим, что в конце второго тайма на поле вышел Мудрик – на 90-й минуте украинец заменил Джексона.

Так что в основное время матча команды не смогли определить победителя, поэтому игра перешла в экстра-таймы.

Во втором овертайме "красные" вырвали победу – на 118-й минуте Вирджил Ван Дейк головой пробил в дальний угол после подачи с углового от Константиноса Цимикаса.

Обзор матча "Челси" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Ливерпуль" в десятый раз в истории завоевал Кубок английской лиги, что является рекордом. Ранее мерсисайдский клуб триумфовал в этом турнире в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 и 2022 годах.

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