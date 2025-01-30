"Ливерпуль" в "перестрелке" уступил ПСВ, но выиграл основной раунд Лиги чемпионов (видео)

"Ливерпуль" на выезде уступил ПСВ в результативном матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок в Эйндховене завершился со счетом 3:2 .

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. На 28-й минуте гости открыли счет – пенальти реализовал Коди Гакпо. На 35-й минуте хозяева ответили усилиями Йохана Бакайоко.

На 40-й минуте команда Арне Слота снова вышла вперед – отличился Харви Эллиотт. Однако нидерландский клуб перед перерывом ответил двумя голами – точные удари наносили Исмаэль Сайбари и Рикардо Пепи.

Отметим, что доигрывали матч мерсисайдцы в меньшинстве – на 87-й минуте прямую красную карточку заработал 18-летний Амара Налло.

Обзор матча ПСВ – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на первое поражение в турнире, "Ливерпуль" с 21 очком занял первое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и напрямую попал в 1/8 финала. До этого английский клуб выиграл все семь поединков.

ПСВ с 14 баллами финишировал на 14-й позиции и продолжит борьбу в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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