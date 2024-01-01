"Ливерпуль" в результативном матче обыграл "Ньюкасл" и закрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:2 .

"Мерсисайдцы" могли выходить вперед на 18-й минуте, но гол Луиса Диаса после вмешательства VAR был отменен из-за офсайда. Уже через четыре минуты красные заработали право пробить пенальти, но Мохамед Салах не сумел его реализовать.

На 36-й минуте "сороки" также имели свой шанс отличиться, но забитый мяч Дэна Берна арбитр не засчитал из-за положения вне игры.

Так что на перерыв команды отправились при нулевой ничьей, а вот во втором тайме сполна порадовали болельщиков голами. На 49-й минуте счет в матче открыл Салах. Однако уже через пять минут "Ньюкасл" результативно ответил усилиями Александера Исаака.

На 74-й минуте подопечные Юргена Клоппа снова повели в счете – отличился Кертис Джонс, а еще через четыре минуты преимущество "Ливерпуля" укрепил Коди Гакпо.

На 81-й минуте Свен Ботман сократил отставание и подарил "сорокам" надежду на спасение. Однако на 86-й минуте Салах забил четвертый мяч в ворота подопечных Эдди Хау – египтянин реализовал пенальти, таким образом оформив дубль в этой игре.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Ньюкасл"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Ливерпулю" (45 очков) стать единоличным лидером АПЛ – команда Клоппа на три балла опережает "Астон Виллу" и на 5 пунктов "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе. "Ньюкасл" (29 очков) идет на девятой позиции.

В следующем туре мерсисайдский клуб 21 января на выезде сыграет против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного, а "сороки" 13 января будут принимать "Манчестер Сити".

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