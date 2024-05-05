"Ливерпуль" в результативном матче разбил "Тоттенхэм" и сохранил шансы на титул АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа одержала уверенную победу над "шпорами" и еще не выбыла из чемпионской гонки.

"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:2 .

В первом тайме команда Юргена Клоппа обеспечила комфортное преимущество. На 16-й минуте счет во встрече открыл Мохамед Салах, а перед перерывом Эндрю Робертсон увеличил гандикап "мерсисайдцев".

На старте второй половины матча "красные" сделали счет разгромным. На 50-й минуте отличился Коди Гакпо, а еще через девять минут точный удар нанес Харви Эллиотт.

"Шпорам" удалось сократить отставание: на 72-й минуте забил Ришарлисон, а на 77-й минуте Сон Хын Мин отквитал еще один мяч. Однако этого оказалось слишком мало для подопечных Ангелоса Постекоглу для того, чтобы избежать поражения.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

После этой победы "Ливерпуль" (78 очков) остался на третьем месте у АПЛ. Команда Клоппа еще сохраняет математические шансы на чемпионский титул – "мерсисайдцы" за два тура до конца сезона на 5 баллов отстают от лидера "Арсенала" и на четыре – от "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе.

"Тоттенхэм" (60 очков + матч в запасе) находится на пятой позиции и продолжает бороться с "Астон Виллой" (67 баллов) за четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В следующем туре АПЛ мерсисайдский клуб 13 мая на выезде встретится с "Астон Виллой", а "шпоры" 11 мая примут "Бернли".

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