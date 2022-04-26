Ливерпуль - Вильярреал: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль - Вильярреал: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

В среду, 27 апреля, английский "Ливерпуль" примет испанский "Вильярреал" в первом поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Первая часть двухматчевой дуэли 1/2 финала Лиги чемпионов между "мерсисайдцами" и "Желтой субмариной" состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

В другом полуфинальном противостоянии сойдутся "Манчестер Сити" и мадридский "Реал". Накануне ТСН Проспорт писал, где смотреть и какие прогнозы букмекеров на первую встречу этой мегаинтересной дуэли.

Где смотреть матч Ливерпуль - Вильярреал

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Вильярреал

У букмекеров абсолютным фаворитом этого поединка является команда Юргена Клоппа. На победу "красных" принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Ничья - 5,50. Виктория подопечных Унаи Эмери станет большой сенсацией - коэффициент на это составляет 9,30.

На проход английской команды в финал можно поставить с коэффициентом 1,16. Выход в решающий матч турнира испанского коллектива - 5,60.

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Вильярреалом" будет сыгран во вторник, 3 мая, на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" в Испании. Он начнется также в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, УЕФА отменил правило выездного гола во всех клубных турнирах, начиная с сезона 2021/22.

В четвертьфинале "Ливерпуль" без проблем разобрался с португальской "Бенфикой". В Лиссабоне "мерсисайдцы" праздновали победу со счетом 3:1, а затем в Англии была зафиксирована результативная ничья - 3:3.

"Вильярреал" в 1/4 финала сенсационно выбил из турнира мюнхенскую "Баварию". Команда Уная Эмери дома минимально победила (1:0), после чего сумела избежать поражения в Германии (1:1).

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