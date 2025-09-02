"Ливерпуль" во второй раз за лето оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Александер Исак / © ФК Ливерпуль

Английский "Ливерпуль" перед закрытием трансферного окна объявил о подписании нападающего "Ньюкасла" Александра Исака.

Об этом сообщается на официальном сайте "красных".

25-летний шведский футболист подписал с мерсисайдцами контракт сроком до лета 2031 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации портала Transfermarkt, за шведского форварда "Ливерпуль" заплатил "сорокам" 144 миллиона евро.

Таким образом, мерсисайдский клуб во второй раз за лето обновил трансферный рекорд в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). До этого "красные" в июне подписали немецкого полузащитника Флориана Вирца из "Байера" за 125 миллионов евро.

В прошлом сезоне Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Отметим, что "Ливерпуль" является действующим чемпионом АПЛ. На старте нового сезона подопечные Арне Слота выиграли три матча подряд и с 9 очками единолично возглавляют турнирную таблицу.