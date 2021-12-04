"Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу АПЛ благодаря голу на последней минуте матча

"Мерсисайдцы" смогли преодолеть "Вулверхэмптон".
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал "Ливерпуль". Гости вырвали победу на последней минуте матча – 1:0.
Победный гол "мерсиадцев" забил Девок Ориги. Бельгиец отличился после передачи Мохамеда Салаха на 90+4 минуте.
- После 15 туров "Вулверхэмптон" идет на 8 месте с 21 баллом, а "Ливерпуль" поднялся на первую строчку, набрав 34 очка.
- В следующем туре новый лидер АПЛ встретится с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" отправится в гости к "Манчестер Сити".
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