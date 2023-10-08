"Ливерпуль" выдал голевую перестрелку с командой экс-тренера "Шахтера" в 8-м туре АПЛ (видео)

Дубля Мохамеда Салаха не хватило мерсисайдцам для победы над "Брайтоном".

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:2 .

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте поединка – Симон Адингра воспользовался неудачным пасом защитника "красных" Вирджила Ван Дейка на Алексиса Макаллистера и отправил мяч в ворота Алиссона.

Под занавес первого тайма подопечным Юргена Клоппа удалось перевернуть ход встречи. На 40-й минуте Мохамед Салах из пределов штрафной точно пробил в дальний угол после передачи Дарвина Нуньеса.

А перед перерывом египтянин реализовал пенальти и оформил дубль, чем вывел мерсисайдский коллектив вперед.

Однако удержать победу "Ливерпулю" не удалось. Во втором тайме команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сумела избежать поражения – гол Льюиса Данка на 78-й минуте принес "чайкам" ничью.

Обзор матча

После этого матча "Ливерпуль" (17 очков) поднялся на третье место в АПЛ. "Брайтон" (16 баллов) находится на шестой позиции.

В следующем туре 21 октября команда Клоппа сыграет в дерби с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а подопечные Де Дзерби отправятся в гости к "Манчестер Сити".

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