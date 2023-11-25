"Ливерпуль" вырвал очко против "Манчестер Сити" в АПЛ – Холанд установил очередной рекорд

Гола норвежца не хватило "горожанам" для победы над мерсисайдским клубом.

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи остался за "горожанами". На 27-й минуте Эрлинг Холанд получил передачу от Нейтана Аке и из пределов штрафной пробил в угол ворот Алиссона.

Этот гол стал для норвежца 50-м в АПЛ. Холанд установил очередной рекорд, быстрее всех в истории добравшись до отметки в полсотни голов в чемпионате Англии. Для этого ему понадобилось 48 матчей. Эрлинг побил достижение Энди Коула, которому удалось забить 50 голов за 65 матчей.

50 – Erling Haaland has scored his 50th Premier League goal; in just his 48th appearance, it's fastest any player has reached the milestone in the competition. Machine. #MCILIV pic.twitter.com/BoUuW5WY4P — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023

Однако стараний Холанда оказалось мало, чтобы команда Хосепа Гвардиолы праздновала победу над "Ливерпулем". Во втором тайме "красные" сумели отыграться – ничью мерсисайдцам принес Трент Александер-Арнольд, который на 80-й минуте из пределов штрафной нанес точный удар после паса Мохамеда Салаха.

После этого матча "Манчестер Сити" (29 очков) продолжает лидировать в АПЛ. "Ливерпуль" идет на второй строчке, отставая от "небесно-голубых" лишь на один балл. Таким образом, сегодня турнирную таблицу может возглавить "Арсенал" Александра Зинченко (27 пунктов), если победит "Брентфорд" еще одного украинца Егора Ярмолюка.

В следующем туре чемпионата Англии "горожане" примут "Тоттенхэм", а мерсисайдский клуб дома сыграет против "Фулхэма". Оба матча состоятся 3 декабря.

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