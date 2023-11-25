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"Ливерпуль" вырвал очко против "Манчестер Сити" в АПЛ – Холанд установил очередной рекорд

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Ливерпуль" вырвал очко против "Манчестер Сити" в АПЛ – Холанд установил очередной рекорд

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" / Фото: Associated Press

Гола норвежца не хватило "горожанам" для победы над мерсисайдским клубом.

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:1.

Первый тайм встречи остался за "горожанами". На 27-й минуте Эрлинг Холанд получил передачу от Нейтана Аке и из пределов штрафной пробил в угол ворот Алиссона.

Этот гол стал для норвежца 50-м в АПЛ. Холанд установил очередной рекорд, быстрее всех в истории добравшись до отметки в полсотни голов в чемпионате Англии. Для этого ему понадобилось 48 матчей. Эрлинг побил достижение Энди Коула, которому удалось забить 50 голов за 65 матчей.

Однако стараний Холанда оказалось мало, чтобы команда Хосепа Гвардиолы праздновала победу над "Ливерпулем". Во втором тайме "красные" сумели отыграться – ничью мерсисайдцам принес Трент Александер-Арнольд, который на 80-й минуте из пределов штрафной нанес точный удар после паса Мохамеда Салаха.

После этого матча "Манчестер Сити" (29 очков) продолжает лидировать в АПЛ. "Ливерпуль" идет на второй строчке, отставая от "небесно-голубых" лишь на один балл. Таким образом, сегодня турнирную таблицу может возглавить "Арсенал" Александра Зинченко (27 пунктов), если победит "Брентфорд" еще одного украинца Егора Ярмолюка.

В следующем туре чемпионата Англии "горожане" примут "Тоттенхэм", а мерсисайдский клуб дома сыграет против "Фулхэма". Оба матча состоятся 3 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
131
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