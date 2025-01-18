"Ливерпуль" вырвал победу над "Брентфордом" с Ярмолюком и укрепил лидерство в АПЛ (видео)

Дублем в компенсированное время отличился Дарвин Нуньес.

"Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 0:2 .

За весь поединок мерсисайдцы нанесли 37 ударов по воротам соперника против 11 у "пчел" (в створ – 8:6), но забить подопечным Арне Слота удалось лишь в конце второго тайма.

В компенсированное время дубль оформил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, отличившись голами на 90+1-й и 90+3-й минутах.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Брентфорд" – "Ливерпуль"

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (50 очков) укрепил свое лидерство в АПЛ, увеличив отрыв от ближайшего преследователя "Арсенала" до 7 баллов. "Брентфорд" (28 пунктов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре мерсисайдский клуб 25 января примет "Ипсвич". Днем позже команда Ярмолюка в гостях сразится с "Кристал Пэлас".

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