"Ливерпуль" вывел из обращения игровой номер, под которым выступал погибший в автокатастрофе Диогу Жота

Диогу Жота / © Associated Press

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Английский "Ливерпуль" вывел из обращения 20-й игровой номер, под которым выступал португальский нападающий Диогу Жота, который вместе со своим братом погиб в ДТП, произошедшем в провинции Самора на западе Испании.

Об этом мерсисайдский клуб сообщил на своем официальном сайте.

"Номер 20 будет справедливо увековечен за его вклад в победу "Ливерпуля" в чемпионате-2024/25 – 20-е чемпионство для клуба – благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной "Коп", который закрепил победу в апрельском мерсисайдском дерби и стал последним голом в его жизни", – говорится в заявлении клуба.

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Символично, что Жота присоединился к "Ливерпулю" в 2020 году, играл под 20-м номером и в последние месяцы жизни помог клубу завоевать 20-е чемпионство в истории.

Всего Диогу успел провести 182 матча за "Ливерпуль", отличившись 65 голами и 26 ассистами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея: АПЛ, Кубок Англии и два Кубка английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии отреагировала на гибель Диогу Жоты и его брата.

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Кроме того, стала известна причина ДТП, унесшего жизнь Диогу Жоты и его брата.