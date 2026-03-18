ТСН в социальных сетях

"Ливерпуль" взял разгромный реванш у "Галатасарая" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

После минимального поражения в первой встрече мерсисайдцы разбили стамбульский клуб в ответном поединке.

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" / © Associated Press

Английский "Ливерпуль" дома разгромил турецкий "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:0.

Мерсисайдцы открыли счет на 25-й минуте встречи — гол забил Доминик Собослай.

Перед перерывом подопечные Арне Слота могли увеличить свое преимущество, но Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Во втором тайме "Ливерпуль" устроил гостям разгром. На 52-й минуте голом отличился Юго Экитике, еще через минуту забил Райан Гравенберх, а на 62-й минуте Салах отправил четвертый мяч в ворота турецкого клуба.

Первая встреча между командами в Стамбуле завершилась минимальной победой "Галатасарая" (1:0). Следовательно, по сумме двух матчей "Ливерпуль" оказался сильнее со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Ливерпуль" — "Галатасарай"

"Ливерпуль" в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с французским ПСЖ, который в 1/8 финала разгромил английский "Челси" (5:2, 3:0).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

