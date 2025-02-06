"Ливерпуль" взял разгромный реванш у "Тоттенхэма" и вышел в финал Кубка английской лиги (видео)

В финале мерсисайдцев ждет поединок против "Ньюкасла".

"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0 .

Первый поединок в Лондоне завершился победой "шпор" со счетом 1:0. Однако во второй части двухматчевого противостояния мерсисайдцам удалось взять убедительный реванш.

На 34-й минуте счет в матче открыл Коди Гакпо. А во втором тайме "красные" еще трижды поражали ворота соперника: на 51-й минуте пенальти реализовал Мохамед Салах, а затем забили Доминик Собослай (75-я минута) и Вирджил Ван Дейк (80-я минута).

Обзор матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Ливерпуль" вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет против "Ньюкасла", который в полуфинале выбил из турнира "Арсенал" (2:0, 2:0).

Финальный матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" состоится 16 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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