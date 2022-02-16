"Ливерпуль" за 8 минут обыграл "Интер" и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов (видео)

"Ливерпуль" за 8 минут обыграл "Интер" и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов (видео)

Ответная игра состоится 8 марта на "Энфилде".

Английский "Ливерпуль" победил миланский " Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 0:2 .

В первом тайме "нерадзурри" имели отличный шанс выходить вперед, но Хакан Чалханоглу ударом из пределов штрафной попал в перекладину. Первый удар в створ ворот в этом поединке произошел аж на 75-й минуте. Роберто Фирмино, в перерыве вышедший на замену, с ближней штанги головой переправил мяч в ворота "Интера".

А спустя всего 8 минут команда Юргена Клоппа закрепила свое преимущество. Вирджил Ван Дейк поборолся в штрафной площадке соперника и сбросил мяч на Мохамеда Салаха, а египтянин не оставил шансов голкиперу миланцев.

Полную версию поединка смотрите ТУТ.

Ответный матч команды проведут 8 марта в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала ЛЧ, заняв первую строчку в группе. Англичане опередили мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и итальянский "Милан";

"Интер", в свою очередь, оказался в плей-офф турнира благодаря второй позиции в квартете с "Реалом", молдавским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

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