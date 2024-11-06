"Ливерпуль" за тайм уничтожил "Байер" и единолично возглавил таблицу Лиги чемпионов (видео)

Английский "Ливерпуль" разгромил немецкий "Байер" в домашнем матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без забитых голов. Перед перерывом "фармацевты" могли открыть счет, но гол Джереми Фримпонга был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за игры рукой.

Во второй половине встречи мерсисайдцы не оставили сопернику никаких шансов. Хет-трик оформил Луис Диас, отличившись на 61-й, 83-й и 90+2-й минутах. Еще один гол на 63-й минуте забил Коди Гакпо.

Подопечные Хаби Алонсо, который с 2004 по 2009 год выступал за "Ливерпуль", в том числе выигрывал с мерсисайдским клубом Лигу чемпионов, ничем ответить не сумели.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Байер"

Эта победа стала для "Ливерпуля" четвертой подряд в нынешнем розыгрыше турнира – команда Арне Слота с 12 очками единолично возглавила общую турнирную таблицу основного раунда Лиги чемпионов. В свою очередь, "Байер" идет на 11-й позиции, имея 7 зачетных пунктов.

В следующем туре "Ливерпуль" 27 ноября примет мадридский "Реал", а "Байер" днем ранее дома сразится с австрийским "Зальцбургом".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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