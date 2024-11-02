"Ливерпуль" за три минуты оформил камбэк против "Брайтона" и стал лидером АПЛ (видео)

Подопечные Арне Слота одержали волевую победу и сдвинули "Манчестер Сити" с первого места.

"Ливерпуль" дома обыграл "Брайтон" в матче 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1 .

Мерсисайдцы пропустили первыми – на 14-й минуте гостей вывел вперед Ферди Кадиоглу. Этот гол позволил "чайкам" уйти на перерыв при минимальном преимуществе в счете.

Однако в другом тайме подопечные Арне Слота сумели совершить камбэк, дважды забив в течение трех минут. Сначала на 69-й минуте счет сравнял Коди Гакпо, а на 72-й победным мячом отличился Мохамед Салах.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Брайтон"

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (25 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ. "Красные" подвинули на второе место "Манчестер Сити" (23 балла), который в параллельном матче проиграл "Борнмуту" украинского защитника Ильи Забарного. "Брайтон" (16 пунктов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре АПЛ мерсисайдский клуб 9 ноября примет "Астон Виллу", а команда Фабиана Хюрцелера в тот же день на своем стадионе сыграет против "Манчестер Сити".

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