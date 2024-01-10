"Ливерпуль" за три минуты совершил камбэк и выиграл первый матч полуфинала Кубка английской лиги

"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм игры остался за "дачниками". На 19-й минуте бывший футболист донецкого "Шахтера" Виллиан из пределов штрафной забил гол после паса Андреаса Перейры.

Однако во втором тайме "мерсисайдцы" сумели оформить камбэк, отличившись дважды в течение трех минут. Сначала на 68-й минуте счет сравнял Кертис Джонс, а затем Коди Гакпо забил решающий мяч. В обоих случаях в качестве ассистента выступил Дарвин Нуньес.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" состоится 24 января на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне.

Другую путевку в финал Кубка английской лиги разыграют "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Мидлсбро". В первом матче полуфинала лондонский клуб сенсационно проиграл представителю Чемпионшипа (второй по рангу дивизион чемпионата Англии – прим.).

Ответный поединок между "Челси" и "Мидлсбро" состоится 23 января на арене "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

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