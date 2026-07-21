ЛНЗ — Гент: где смотреть и прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

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В четверг, 23 июля, черкасский ЛНЗ сразится с бельгийским "Гентом" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на стадионе ORLEN ARENA в польском городе Плоцк. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

В прошлом сезоне ЛНЗ сенсационно завоевал "серебро" УПЛ и получил право впервые в истории выступить в еврокубках. "Гент" занял пятое место в чемпионате Бельгии.

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Где смотреть матч ЛНЗ — Гент

На территории Украины поединок ЛНЗ — "Гент" в прямом эфире можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч ЛНЗ — Гент

Фаворитом первого поединка букмекеры называют "Гент". На победу бельгийского клуба можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья — 3,20. Выигрыш черкасской команды — 3,80.

На проход "Гента" в следующую стадию принимают ставки с коэффициентом 1,42. Итоговый успех ЛНЗ — 2,80.

Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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