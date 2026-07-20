ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций

"Полесье" / facebook.com/fcpolissya

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В понедельник, 20 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

В частности, своих потенциальных соперников на этой стадии узнали и украинские клубы — черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье".

Если ЛНЗ во 2-м раунде отбора Лиги конференций пройдет бельгийский "Гент", то дальше сразится с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония).

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Если "Полесье" во 2-м раунде отбора Лиги конференций пройдет датский "Копенгаген", то затем сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) — "Пюник" (Армения).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Поединки второго квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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Также "Динамо" получило соперника в третьем раунде отбора Лиги конференций, если во втором раунде квалификации вылетит из Лиги Европы от греческого ПАОКа.

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