ЛНЗ и "Полесье" узнали соперников во втором раунде квалификации Лиги конференций

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

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В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

В том числе своих первых соперников на этой стадии третьего по престижности евротурнира узнали и украинские клубы — черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье" .

Черкасский клуб сыграет с бельгийским "Гентом", а житомирцы сразятся с датским "Копенгагеном" .

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Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что ЛНЗ в сезоне-2025/26 сенсационно завоевал "серебро" УПЛ и дебютирует в еврокубках. "Полесье" стало бронзовым призером чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы. Перед этим киевлянам в первом этапе отбора нужно пройти румынскую "Университатю".

Также стало известно, с кем "Динамо" сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций, если не сможет преодолеть первый этап отбора Лиги Европы.

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