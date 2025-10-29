- Дата публикации
-
ЛНЗ и "Рух" определили еще одного четвертьфиналиста Кубка Украины по футболу
Черкасский клуб одержал минимальную победу над львовянами.
ЛНЗ обыграл "Рух" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок завершился победой черкасской команды со счетом 1:0.
Единственный и победный гол подопечные Виталия Пономарева забили на 55-й минуте – точный удар нанес нигерийский полузащитник Проспер Обах.
Полное видео матча ЛНЗ – "Рух"
ЛНЗ – пятый клуб, который завоевал путевку в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала турнира вышли "Чернигов", черновицкая "Буковина", киевский "Локомотив" и петровский "Ингулец".
Остальные четвертьфиналисты определятся по итогам матчей, которые состоятся 29 и 30 октября.
Главное внимание будет приковано к поединку между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" – всеукраинское футбольное дерби запланировано на среду, 29 октября, начало – в 18:00.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".