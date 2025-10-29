ЛНЗ и "Рух" определили еще одного четвертьфиналиста Кубка Украины по футболу

ЛНЗ / © Футбольный клуб "ЛНЗ"

Реклама

ЛНЗ обыграл "Рух" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок завершился победой черкасской команды со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол подопечные Виталия Пономарева забили на 55-й минуте – точный удар нанес нигерийский полузащитник Проспер Обах.

Полное видео матча ЛНЗ – "Рух"

ЛНЗ – пятый клуб, который завоевал путевку в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала турнира вышли "Чернигов", черновицкая "Буковина", киевский "Локомотив" и петровский "Ингулец".

Реклама

Остальные четвертьфиналисты определятся по итогам матчей, которые состоятся 29 и 30 октября.

Главное внимание будет приковано к поединку между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" – всеукраинское футбольное дерби запланировано на среду, 29 октября, начало – в 18:00.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".