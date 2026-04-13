ЛНЗ и "Шахтер" разошлись боевой ничьей в матче лидеров УПЛ

ЛНЗ — "Шахтер" / ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в центральном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Центральный" в городе Черкассы завершился со счетом 2:2 .

"Горняки" вышли вперед уже на 11-й минуте встречи — Алиссон Сантана пробил издалека, а мяч после рикошета от полузащитника черкасской команды Артура Рябова залетел в ворота.

На 28-й минуте ЛНЗ сравнял счет — Олег Горин разбил голову при попытке замкнуть подачу углового с левого фланга от Дениса Кузыка, но мяч с рикошетом от защитника дончан Валерия Бондаря оказался в воротах.

На 34-й минуте "оранжево-черные" снова вышли вперед — Эгиналду забил, воспользовавшись ассистом голкипера Дмитрия Ризныка, который выбил мяч от собственной штрафной площадки.

Впрочем, еще до перерыва подопечные Виталия Пономарева во второй раз за матч сравняли счет — на 45+5-й минуте Марк Ассинор нанес результативный удар после навеса с углового.

Обзор матча ЛНЗ — "Шахтер"

После этого матча ЛНЗ (51 очко) сохранил лидерство в УПЛ благодаря победе над "Шахтером" в очной встрече первого круга. Подопечные Арды Турана (51 балл) занимают второе место, но имеют игру в запасе.

В следующем туре УПЛ черкасский клуб 18 апреля на выезде сыграет с "Колосом", а "горняки" 20 апреля сразятся с "Полесьем".

Перед этим "Шахтер" 16 апреля в Нидерландах проведет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против "АЗ Алкмара". Первая встреча между командами в Кракове завершилась разгромной победой "горняков" (3:0).