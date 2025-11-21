ЛНЗ обыграл аутсайдера и вплотную приблизился к лидеру УПЛ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

ЛНЗ обыграл "Полтаву" в стартовом матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Зирка" в Кропивницком завершился со счетом 0:2 .

Победу черкасской команде принес дубль Проспера Оба – нигерийский полузащитник забил голы на 31-й и 64-й минутах встречи.

Обзор матча "Полтава" – ЛНЗ

После этой победы ЛНЗ (26 очков) закрепился на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева до одного очка сократили отставание от лидирующего "Шахтера", который имеет матч в запасе.

"Полтава" осталась на последней строчке элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу, имея в своем активе 6 очков.

В следующем туре УПЛ черкасский клуб 29 ноября примет "Кудровку", а полтавчане 1 декабря на выезде сыграют с "Динамо".

Кроме того, результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026 для сборной Украины оценил президент УАФ Андрей Шевченко.